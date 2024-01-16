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Bursa'da Ahır Yangınında Facia Önleniyor - Son Dakika
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Bursa'da Ahır Yangınında Facia Önleniyor

Bursa'da bir ahırın alev alev yanması sırasında içeride kimsenin olmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da Ahır Yangınında Facia Önleniyor
16.01.2024 - 09:28,
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Bursa'da bir ahır alev alev yanarken, içeride kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinin boş olduğu öğrenilen bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına alırken ahırın boş olması faciayı önledi.
Yangın anı kameraya yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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