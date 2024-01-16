Bursa\'da Ahır Yangınında Facia Önleniyor

Bursa'da bir ahır alev alev yanarken, içeride kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinin boş olduğu öğrenilen bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına alırken ahırın boş olması faciayı önledi.

Yangın anı kameraya yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA