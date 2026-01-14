Bursa\'da ahşap palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samanlı Mahallesi'nde bulunan ahşap palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA