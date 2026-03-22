Bursa'da Aile İçi Cinayet: Ayşe Eken Hayatını Kaybetti
22.03.2026 16:49
Harmancık'ta dayısı Ayşe Eken'i bıçaklayarak öldürdü, annesi ve damadı yaralandı. Şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde Ayşe Eken, dayısı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Dayı aynı evde bulunan ve araya girmeye çalışan kardeşi Cennet Eken ile kendi damadı Engin Göç'ü (40) de bıçakla ağır yaraladı. Hayatını kaybeden Ayşe Eken'in 5 yıl önce İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Harmancık ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Ayşe Eken (45) ve annesi Cennet Eken (75) ile evlerine gelen dayısı Ahmet A. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet A., aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni Ayşe Eken'i boğazından bıçakladı. Ahmet A., kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Cennet Eken ile olay sırasında evde bulunan kendi damadı Engin Göç'ü (40) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ayşe Eken'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Cennet Eken ile Engin Göç ise ilk müdahalelerinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayşe Eken'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Harmancık ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Ayşe Eken'in, 5 yıl önce genç çiftçi projesinden 37 tane hibe koyun alıp, hayatını idame ettirmeye çalışması İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılmıştı. Tek başına dağlarda çobanlık yapmaya başlayan Eken'in o günlerde verdiği röportaj ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yaralanma, Harmancık, 3. Sayfa, Cinayet, Bursa, Suç, Son Dakika

