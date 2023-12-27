Bursa\'da alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında işlenen cinayet ile ilgili tahkikat derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Polis sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulup öldürülen Yakup Karataş'ı cep telefonundan arayıp olay yerine gelmeye razı eden bir kişiyi daha gözaltına aldı. Bu şahsın da tutuklanmasıyla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Batuhan K. (27), yanına aldığı Rıdvan G. (27), Kemal K. (25), Enes T. (22), Aygün T. (47) ve Tayfun E. (25) ile 150 bin lira alacaklısı olduğu Yakup Karataş'ın (28) peşine düştü.

Arkadaşına yardım etmek için pusu kurdu

Şüpheliler Karataş'a ulaşmak için Rıdvan G.'den yardım istedi. Karataş'ı telefonla arayan Rıdvan G. razı edip gece saatlerinde buluşma noktası ayarladı. Rıdvan G., kendi aracıyla Batuhan K. ve Tayfun E.'yi buluşma noktasına götürürken, diğer şüpheliler de başka bir araçla olay yerine geldi. Yakup Karataş'ın olay yerine geldiğini gören Batuhan K. ile Tayfun E. aracın camından çıkarak arka arkaya tetiğe bastı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yakup Karataş'ı hastaneye sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 28 yaşındaki genç kurtarılamadı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

24 saat geçmeden yakalandılar

Cinayet sonrası olayla ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları 6 şüphelinin saklandıkları yerleri tespit etti. 24 saat geçmeden 6 şüpheliye şafak baskını düzenleyen ekipler, yakaladıkları zanlıları ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden cinayeti işleyen Batuhan K., Tayfun E. ve kendilerine yardım eden Rıdvan G. tutuklanırken, olay yerine gelen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA