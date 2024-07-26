Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

Bursa\'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, şüphelendiği bir araca 'dur' ikazında bulundu. Sürücü, ikaza uymayarak kaçmaya başladı. Ancak gece bekçileri tarafından durdurulan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye toplam 34 bin lira idari ceza kesildi.

26.07.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da polis ekipleri şüphelendiği bir araca 'dur' ikazında bulundu. Kendisine yapılan ikaza uymayan sürücü, ters şeritten ara sokağa kaçarken, önünü gece bekçileri kesti. Yakayı ele veren sürücünün ehliyeti olmadığı ve alkollü direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde araç süren İsmail K.'nin hareketleri üzerine şüphelenen polis, 'dur' ikazında bulundu. Fakat direksiyon başındaki sürücü kendisine yapılan ikaz üzerine gaza basıp ters şeritten kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik kaçışın ardından Kemerçeşme'deki bir ara sokağa giren sürücü, gece kartallarına takıldı. Gece bekçileri sürücünün önünü kesince ekiplerde araçla yolu kesti. Alkometreye üfleyen sürücü 65 promil alkollü çıkarken, daha önce de ehliyetini kaptırdığı öğrenildi. Sürücüye kırmızı ışık ihlali, ters şeride girme, 'dur' ihtarına uymama ve alkollü araç sürmekten toplam 34 bin lira idari ceza kesildi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezi'ne götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 09:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement