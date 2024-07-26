Bursa\'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

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Bursa'da polis ekipleri şüphelendiği bir araca 'dur' ikazında bulundu. Kendisine yapılan ikaza uymayan sürücü, ters şeritten ara sokağa kaçarken, önünü gece bekçileri kesti. Yakayı ele veren sürücünün ehliyeti olmadığı ve alkollü direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde araç süren İsmail K.'nin hareketleri üzerine şüphelenen polis, 'dur' ikazında bulundu. Fakat direksiyon başındaki sürücü kendisine yapılan ikaz üzerine gaza basıp ters şeritten kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik kaçışın ardından Kemerçeşme'deki bir ara sokağa giren sürücü, gece kartallarına takıldı. Gece bekçileri sürücünün önünü kesince ekiplerde araçla yolu kesti. Alkometreye üfleyen sürücü 65 promil alkollü çıkarken, daha önce de ehliyetini kaptırdığı öğrenildi. Sürücüye kırmızı ışık ihlali, ters şeride girme, 'dur' ihtarına uymama ve alkollü araç sürmekten toplam 34 bin lira idari ceza kesildi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezi'ne götürüldü. - BURSA