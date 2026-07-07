Bursa trafiğinde Altın Karagöz düzenlemesi - Son Dakika
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Bursa trafiğinde Altın Karagöz düzenlemesi

07.07.2026 15:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması açılış töreni ve kortej yürüyüşü nedeniyle 7 Temmuz Salı günü bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. 17 ülkeden 650 dansçının katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte vatandaşların alternatif güzergahları kullanması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında yapılacak açılış töreni ve kortej yürüyüşü nedeniyle 7 Temmuz Salı günü bazı güzergahların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Bu akşam 17 ülkeden 650 dansçı, toplamda yaklaşık bin konuğun katılması beklenen etkinlik Heykel Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu ile başlayıp Setbaşı-Zafer Plaza-Hanlar Bölgesi güzergahında kortej yürüyüşü ile devam edecek.

Saat 17.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak güzergahlar ise Atatürk Caddesi, Ordu Evi-Temiz Cadde Kavşağı - Çakırhamam istikameti, Setbaşı Senöz Kavşağı/ Setbaşı Çınar Kavşağı - Heykel istikameti, Meydancık Kavşağı - Setbaşı istikameti, Varyant Üstü/ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kavşağı/ Eski Stad Kavşağı - Heykel istikameti, Acem Reis Camii - Haşim İşcan Caddesi istikameti Bu güzergahlara çıkan tüm cadde ve sokaklar olarak belirlendi.

Vatandaşların trafik görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa trafiğinde Altın Karagöz düzenlemesi - Son Dakika

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