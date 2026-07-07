Bursa trafiğinde Altın Karagöz düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında yapılacak açılış töreni ve kortej yürüyüşü nedeniyle 7 Temmuz Salı günü bazı güzergahların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Bu akşam 17 ülkeden 650 dansçı, toplamda yaklaşık bin konuğun katılması beklenen etkinlik Heykel Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu ile başlayıp Setbaşı-Zafer Plaza-Hanlar Bölgesi güzergahında kortej yürüyüşü ile devam edecek.

Saat 17.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak güzergahlar ise Atatürk Caddesi, Ordu Evi-Temiz Cadde Kavşağı - Çakırhamam istikameti, Setbaşı Senöz Kavşağı/ Setbaşı Çınar Kavşağı - Heykel istikameti, Meydancık Kavşağı - Setbaşı istikameti, Varyant Üstü/ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kavşağı/ Eski Stad Kavşağı - Heykel istikameti, Acem Reis Camii - Haşim İşcan Caddesi istikameti Bu güzergahlara çıkan tüm cadde ve sokaklar olarak belirlendi.

Vatandaşların trafik görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - BURSA