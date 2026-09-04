Bursa'da arızalı kamyonetin altına giren sürücü, başka kamyonetin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da arızalı kamyonetin altına giren sürücü, başka kamyonetin çarpması sonucu öldü

Bursa\'da arızalı kamyonetin altına giren sürücü, başka kamyonetin çarpması sonucu öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu Hal kavşağında arızalanan kamyonetin altına giren sürücü, başka bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü E.G. gözaltına alındı.

Bursa'da iddiaya göre arızalanan aracı emniyet şeridine çekip altına giren şahıs, başka bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Bursa-İstanbul- İzmir otoyolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen 43 VA 955 plakalı kamyonet arıza yaptı. Bunun üzerine kamyonet sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Arızaya bakmak için sürücü kamyonetin altına girerken o esnada E.G. yönetimindeki 41 K 0102 plakalı kamyonet, arızalanan kamyonete çarptı. Yaşanan kazada aracın altındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsı yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

41 K 0102 plakalı kamyonet sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, İzmir, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da arızalı kamyonetin altına giren sürücü, başka kamyonetin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 17:51:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da arızalı kamyonetin altına giren sürücü, başka kamyonetin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement