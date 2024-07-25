Bursa'da arsa kavgası: 4 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da arsa kavgası: 4 yaralı

Bursa'da arsa meselesi nedeniyle anlaşamayan iki aile arasında çıkan kavgada önce yumruklar, sonra silahlar konuştu. Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı. 4 kişi yaralandı.

25.07.2024 00:37
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Arsa kavasında akrabalar birbirine girdi, önce yumruklar sonra silahlar konuştu: 4 yaralı

Polis kavgası havaya ateş açarak ayırmaya çalıştı

BURSA - Bursa'da arsa meselesi nedeniyle anlaşamayan iki aile karşı karşıya geldi. Evlerinin önünde kavgaya tutuşan taraflar önce yumruk yumruğa, sonra silahlarla çatıştı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde oturan iki aile arasında iddiaya göre, arsa meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yumruk yumruğa giren taraflar tansiyon artınca silaha sarıldı. 2 kişi kurşunların hedefi olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları havaya ateş açarak dağıtırken, aileler arasındaki gerginlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Aynı sokakta komşu olan taraflar sahana kadar 3 kez birbirinin kapısının önüne giderek havaya ateş etti.

Olay malinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ederken, mahalleli karakol ekibinin konuya geç müdahale etmesine tepki gösterdi.

Öte yandan, toplam 4 kişinin yaralandığı kavgada hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da arsa kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

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