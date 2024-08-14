Bursa'da aşırı hızla giden otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da aşırı hızla giden otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Bursa\'da aşırı hızla giden otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde aşırı hızla giden bir otomobil, kontrolünü kaybederek refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 12:21
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde aşırı hızla giden otomobil kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verirken, yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan indi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aşırı hızla giden otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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