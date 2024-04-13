Bursa'da çaldığı ATV ile şehir turu atan şüpheli bununla yetinmeyip 2 tane de motosiklet çaldı. Polisi harekete geçiren şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs direğe bağlanmış olan ATV'yi çalarak kayıplara karıştı. Sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Kimliği kolayca tespit edildi
Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli K.M.'yi kısa sürede tespit etti. Şüpheli çaldığı ATV ile daha sonra merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.
2 motosiklet daha çalmış
Burada arkadaşı ile buluşan K.M. gözüne kestirdiği bir motosikleti daha çaldı. Hızını alamayan şüpheli, yine bir motosiklet çaldığı sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakinlerinin polise ihbarda bulunmasıyla şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalandı.
Çekirge misali 3'üncü hırsızlığında yakalandı
Yaptığı 3'üncü hırsızlıkta polis tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da ATV çalan şüpheli 2 motosiklet daha çaldı, polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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