Bursa\'da avukat rolü yapan yabancı uyruklu kadın yakalanıp sınır dışı edilecek

Bursa'da kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hakkında sınır dışı kararı alınan kadının, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde saha araştırması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında, geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında, dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Kadının ayrıca iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın, Türkiye'de yasal kalış hakkının da olmadığı ortaya çıktı. Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadın, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.