Bursa'da Bagajda Seyir Halindeki Sürücü Kameraya Yansıdı

3.Sayfa

Bursa'da bir araç sürücüsü seyir halindeyken, arkadaşı bagaja koydukları malzemenin yanına oturup bagaj açık şekilde kilometrelerce ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anayolda seyir haldeki bir otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aracın bagaj kısmına oturan kişi bagaj kapısı açık halde kilometrelerce ilerledi. Sadece kendilerini değil, trafiği de tehlikeye sokan sürücü ve arkadaşı yol boyu yürekleri ağza getirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA