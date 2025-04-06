Bursa'da Baraka Yangını

Orman içerisindeki baraka yangında kül oldu

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında orman içindeki baraka kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak'ta bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler barakada çıkan yangını ormana sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.