Bursa\'da barakada başlayan yangın zeytinlik alana sıçradı

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Bursa'da barakada başlayan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada çıkan yangın kısa sürede zeytinlik alana sıçradı. Alevler zeytinlik alanda devam ederken ihbar üzerine bölgeye polis, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına aldı. Yanan zeytinlik alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA