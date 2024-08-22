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Bursa'da barakadan çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı

BURSA - Bursa'da barakadan yangın zeytinlik alana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada çıkan yangın kısa sürede zeytin alana sıçradı. Alevler zeytinlik alanda devam ederken ihbar üzerine bölgeye polis, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.