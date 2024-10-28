Bursa'nın İnegöl ilçesinde gölette bataklığa saplanan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yeniceköy Mahallesi'nde suları çekilen gölete giden kız çocuğu, gölet içine girdiği sırada bataklığa saplandı. Bağırarak çevreden yardım isteyen çocuk, vatandaşların yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Çocuğunun kurtarılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Bataklığa Saplanan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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