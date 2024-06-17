Bursa'da Bayram Alışverişinde Kıyafet Kavgası

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Bursa'da bayram alışverişinde son kalan kıyafet yüzünden aileler birbirine girerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram alışverişine çıkan iki aile son bir tane kalan kıyafet yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken aileler birbirleriyle kavga etmeye başladı.

Kavga mağaza çalışanları ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - BURSA