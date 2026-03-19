Bursa'da Bayram Öncesi Feci Kaza: 7 Yaralı
Bursa'da Bayram Öncesi Feci Kaza: 7 Yaralı

Bursa'da Bayram Öncesi Feci Kaza: 7 Yaralı
19.03.2026 09:19
Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasında.

Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram öncesi yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Turna (44) yönetimindeki 16 VN 592 plakalı otomobil ile Muhammed Açık (28) idaresindeki 31 BAC 939 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen feci kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların şiddetli çarpışma anı ve kazanın boyutu açık şekilde görüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, özellikle bayram trafiğinin yoğunlaştığı arife gününde sürücülerin daha dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Bursa, Son Dakika

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Bursa’da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
01:53
Rusya’nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Advertisement
