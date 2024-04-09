Bursa polisi bayram öncesi çarşı bölgesinde kuş uçurtmadı
BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerden ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde şüpheli şahıslar üzerinde denetimler yaparken, denetimlerin bayram boyunca da süreceği öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrası Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak adeta çarşı bölgesinde kuş uçurtmadı. Ekipler bayram alışverişine çıkan vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7/24 görev yapacak.
Sivil olarak görev yapan, zaman zaman da kılıktan kılığa giren güven timleri de yaya trafiğinin yoğun yaşandığı noktalarda yaya devriye atarak yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı şekilde görev alıyor.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Bayram Öncesi Polis Denetimleri - Son Dakika
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, beslediği hayvanlarına bakarken ayağı takılıp düşen 74 yaşındaki Fatma Çağlar hayatını kaybetti. Kalp hastası olan Çağlar, düşme sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda Çağlar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişiye çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 107 poşette satışa hazır halde 71 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Niğde'de Altunhisar - Bor yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak meyve ağaçlarını kırarak bir evin bahçesine daldı. Kazada yaralanan olmazken, tırda ve bahçede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kamyonete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram shunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi'nde bir müstakil evden çalınan televizyonun ardından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık zanlıları Ş.E. ve A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Ş.E'nin evinde yapılan aramada çalınan televizyon ele geçirildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, kendi adaylığıyla ilgili iddialara susabileceğini ancak 6'lı masa bileşenlerine yönelik 'siyasi rüşvet aldınız' imasına susmayacağını ve birlikteliği bozmayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?