Bursa'da Bayram Öncesi Polis Denetimleri - Son Dakika
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Bursa'da Bayram Öncesi Polis Denetimleri

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Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun bölgelerinde şüpheli şahıslar üzerinde denetimler yaparak güvenliği sağlamaya devam ediyor. Güven timleri ve motosikletli polis ekipleri, Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak vatandaşların güvende hissetmelerini sağlıyor. Denetimler bayram boyunca da sürecektir.

09.04.2024 16:20  Güncelleme: 16:24
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Bursa polisi bayram öncesi çarşı bölgesinde kuş uçurtmadı

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerden ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde şüpheli şahıslar üzerinde denetimler yaparken, denetimlerin bayram boyunca da süreceği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrası Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak adeta çarşı bölgesinde kuş uçurtmadı. Ekipler bayram alışverişine çıkan vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7/24 görev yapacak.

Sivil olarak görev yapan, zaman zaman da kılıktan kılığa giren güven timleri de yaya trafiğinin yoğun yaşandığı noktalarda yaya devriye atarak yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı şekilde görev alıyor.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bayram Öncesi Polis Denetimleri - Son Dakika

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