Bursa'da Bayram ve Ara Tatil Trafik Önlemleri - Son Dakika
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Bursa'da Bayram ve Ara Tatil Trafik Önlemleri

Bursa\'da Bayram ve Ara Tatil Trafik Önlemleri

Bursa Valiliği, bayram ve ara tatil döneminde trafik yoğunluğunu önlemek için tedbirler aldı.

28.03.2025 16:19
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Bursa Valiliği, bayram tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme gelmesiyle beraber oluşabilecek taşıt trafiği için tedbir alındığını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2025 yılı Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlaması ile birlikte özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 28 Mart 2025 Cuma günü, saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bursa ilinden O-5 Otoyolundan(Gebze-İzmir), Bursa ili, İzmir istikametine arada kalan girişler dahil yasaklanmış olup; söz konusu araçlar yasak bitimine kadar uygun yerlerde kolluk kuvvetleri nezaretinde bekletilecektir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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