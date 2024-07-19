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Bursa'da belediye otobüsünde kadınların yer tartışması başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer tartışması yüzünden ağız dalaşı yaşandı. Tartışma sürerken araya diğer yolcular girdi. Tartışma sonrası taraflardan biri durakta inerken tartışma da son buldu. Tartışma anı başka bir yolcu tarafından kaydedildi. - BURSA