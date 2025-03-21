Bursa\'da bıçakla eşini öldüren koca ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle yargılanıyor

Bursa'da tartıştığı eşi Leyla Koca'yı caddede 4 bıçak darbesiyle öldüren Hakkı Koca hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olay, 31 Ağustos 2023 tarihinde Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Otomobiliyle, Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden Hakkı Koca (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla Koca (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla Koca, hızla koşmaya başladı. Bıçakla araçtan inen Hakkı Koca, yol kenarında yakaladığı eşini 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla Koca ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk annesi kadının otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 3 ayda tamamlandı. 4 çocuk babası Hakkı Koca'nın, 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Leyla Koca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Z. ve çocukların ifadeleri yer aldı. Çocukları, anne ile babalarının aralarında sürekli tartışmalar yaşadığını belirtirken, sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirten Mustafa Z. ise, "Onu görmek için Bursa'ya geldim. Arkadaşlığımız ilerledi. Evli olduğunu sonradan öğrendim. Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay günü de kocası ile görüşmek için İstanbul'dan Bursa'ya gelmişti" dedi. Hakkı Koca, iddianamede yer alan ifadesinde, BUDO Mudanya İskelesi'nden aldığı eşi ile çay içip, yemek yediklerini, eşinin bir otelde konaklamak istediğini belirterek, "Bir otelin geceliğinin 2 bin 500 lira olduğunu söyledim. Kendisine pahalı gelince Görükle'de bir ev kiralamayı düşündük. Balat yakınlarında trafik yavaşlayınca eşim aşağıya indi. Arabaya binmesi için çağırdım. Arabanın arka tarafına doğru geçince ben de aşağıya indim. Eşimi nasıl bıçakladığımı ve olay anını hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurduğumu da bilmiyorum. Sonra orada beni darp ettiler. Bayılmışım. Kendime geldiğimde başımda polisleri ve olay yerinde ambulansı gördüm. Olay öncesi bıçağı, Leyla'ya zarar vermek için yanıma almamıştım. Sadece Leyla tehdit altında olduğu için, birileri bize zarar verir düşüncesiyle bıçağı yanıma almıştım. Olayı bir anlık öfke ile gerçekleştirdim. Çok pişmanım" diye kendini savundu.

Olaydan 3 ay önce televizyon programına çıkan Hakkı Koca eşinin evi terk ettiğini ve İstanbul'da Mustafa Z. isimli şahsa kaçtığını dile getirip, çocuklarının ve kendisinin mağdur olduğunu ifade etmişti. "Kocamdan kaçtım Mustafa'ya sığındım, sonra da Mustafa'ya aşık oldum" diyen Leyla Koca, orada da problemler yaşayınca evine geri döndü. Canlı yayında yüzleşen Hakkı Koca, "Eşim mahallede herkesten borç alıp Mustafa isimli şahsa kaçtı. Çocuklarımı bıraktı. Eşim yalan konuşuyor. Onun yüzünden de 50 bin lira kredi çektim" demişti. Leyla Koca da, "Eşim Mustafa ile konuştuğumu biliyordu. İş yerimi kapatmam lazımdı. Kızımın her şeyden haberi vardı. Ben eşimden ayrılmak istiyorum. Saplantılı, benden o ayrılmak istemiyordu. Benim peşimden geliyor. Çocuklarım için onu aradım. Beni hiç mutlu etmedi. Adamlık yapmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ve Leyla Koca'nın yakınları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Hakkı Koca hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti karar için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamını karar verdi. - BURSA