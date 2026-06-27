Bursa\'da Bıçaklı Kavga: Bir Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi, Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tolga K. (34), "toprak bastı" parası olarak aldığı 15 bin TL'yi damadın babasına iade etti. Paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C., duruma sinirlenerek Tolga K.'den parayı istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat C., yanında bulunan bıçakla Tolga K.'yi sol bacağından iki kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA