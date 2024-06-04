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Bursa'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan Şerife Ş.(81), Gülay A.ve 4 yaşındaki Aras A. ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.