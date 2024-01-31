Bursa\'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlerin büyüklüğü ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
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