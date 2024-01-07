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Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika
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Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Alemdar Mahallesi'nde bir evin çatısı bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, mahalle sakinleri korku ve panik içinde sokağa çıktı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa\'da bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
07.01.2024 - 17:13,
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Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken yangını görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, mahalle sakinleri korku ve panik halinde soluğu sokak üzerinde aldı.

Çatının alev alev yanma anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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