Bursa\'da Bir Kadın, Dükkanın Önündeki Köpeği Çaldı

Bursa'da bir kadın, hava alsın diye dükkanın önüne bağlanan köpeği önce sevdi sonra çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kestel ilçesi Bursa Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanının önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şaban Alper'e arkadaşı Jack Roussel Terrier cinsi Zeyna isimli köpeği hediye etti. Zeyna ile arkadaş olan Alper, işe giderken köpeğini de yanına aldı. Öğle saatlerinde hava alması için köpeğini dışarı bağlayan Alper, bir süre sonra hayatının şokunu yaşadı. Köpeği yerinde göremeyen Alper, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda, bir çocuk ile kadının köpeğin yanına geldiği, sonrasında kadının köpeği severken tasmasını söküp götürdüğü anlaşıldı. Durum üzerine Şaban Alper, polis ekiplerine haber verdi. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalınan Zeyna isimli köpeği bulmak için çalışma başlattı.
Öte yandan Şaban Alper, "Öğle saatlerinde bir müşteri içeri girerek yapıştırıcı sordu. Fiyat verdik, dışarıya çıkıp bir daha dükkana girdi. O esnada çalışanımız, 'Abi köpek yok' dedi. Çalışanım öyle deyince hemen dışarı çıktım, ancak bir şey göremedim. Kamera kayıtlarını aldım. Kameralarda bir kadın ile çocuğun köpeğin yanına geldiğini gördüm. Kadın köpeği severken, tasmasını çıkarıp kaçırıyor. Bu durum beni çok üzdü. Çünkü ben onu dükkanımın önüne bağlıyordum, herkes çok seviyordu. Onu sevmeleri benim daha çok hoşuma gidiyordu. Ama maalesef, öğle yemeğini yedirdim ve çalındı. Köpek benim için çok değerli. Maddi değeri önemli değil, bir can değeri var. O benim canımdı" dedi.
Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamera kayıtlarını alarak çalışma başlattı. - BURSA
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