Bursa\'da Boğazı Kesilmiş Ceset Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde boğazı kesilmiş yabancı uyruklu bir şahsa ait ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yol üzerinde bir şahsı hareketsiz yatarken gören vatandaş durumu 112 Acil Sağlık Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, yabancı uyruklu şahsın boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA