Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında 250 hektarlık alan etkilendi - Son Dakika
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Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında 250 hektarlık alan etkilendi

Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınında 250 hektarlık alanın etkilendiğini ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden 650 personel, yangının tamamen söndürülmesini sağladı. Valilik, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya ve yasaklanan alanlara girmemeye çağırdı.

22.06.2024 13:19
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Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 250 hektarlık alanın etkilendiğini herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının meydana gelmediğini açıkladı.

Bursa'da Büyükorhan ilçesi içerisinde yer alan ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 250 hektarlık alanı etkileyen yangına havadan yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 650 personel müdahale etti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Bursa Valiliği yazılı açıklama yayınladı.

Valilik tarafından yasaklanan alanlara girilmemesi ve anız yakılmasından kaçınılması gerektiğini ifade eden Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Büyükorhan ilçesi Demirler Mahallesinde 20 Haziran 2024 saat 14.00 civarında orman yangını meydana gelmiştir. Ekiplerimiz derhal yangın yerine intikal etmiş ve söndürme çalışmalarına başlamıştır. Orman yangınına müdahale çalışmalarında Bademlik (Veletler) Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangının kontrol altına alınmasıyla mahalle halkı konutlarına tekrar dönmüştür. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları toplam 30 arazöz, 21 su tankeri, 13 dozer, 1 ekskavatör, 33 araç, 1 mobil ikram aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 676 personelle devam etmektedir. Yangın sebebi ile yaklaşık 250 hektarlık alan etkilenmiş olup herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Orman yangınından etkilenen Bursalı tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında 250 hektarlık alan etkilendi - Son Dakika

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