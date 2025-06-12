Bursa\'da Çatı Yangını Korkuya Neden Oldu

Bursa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada yaşayanların tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ancak çatı katında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA