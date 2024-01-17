 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Çelik Kasadan 2 Milyon Lira Çalan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Çelik Kasadan 2 Milyon Lira Çalan Zanlı Yakalandı

Bursa'da eski çalıştığı fabrikada kopya anahtar sayesinde çelik kasadan 2 milyon liralık döviz çalan zanlı, hastanede MR çektirirken Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Kırmızı kapüşonu sayesinde kimliği tespit edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa\'da Çelik Kasadan 2 Milyon Lira Çalan Zanlı Yakalandı
17.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:37
Abone Ol

Bursa'da eski çalıştığı fabrikada kopya anahtar sayesinde çelik kasadan 2 milyon liralık döviz çalan zanlı, ilk önce çalıntı parayla Ipone 15 satın aldı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı, hastanede MR çektirirken Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Kırmızı kapüşonu sayesinde kimliği tespit edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fabrikasına gelen Ahmet Turan Kılıç, çelik kasanın bulunduğu odanın kapısının kırık olduğunu fark etti. Hemen odaya giderek kasanın kapağının açık olduğu ve içinde bulunan 60 bin Dolar, 40 bin TL ve 400 Euro'nun olmadığı fark etti.

Şüpheli giydiği kırmızı kapüşonundan tespit edildi

Kılıç'ın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan yaklaşık 150 güvenlik kamerasını izleyen ekipler şüphelinin giydiği kırmızı kapüşonundan kimliğini tespit etti.

Hastanede MR çektirirken yakalandı

Hemen harekete geçen ekipler şüpheliyi şüphelinin özel bir hastaneye gittiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli Sezer A.'yı MR çektirirken kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Sezer A. verdiği ifadesinde,sağlık sorunlarının olduğu, kredi kartı borcu ve rahat yaşama isteğinden dolayı parayı çaldığını söyledi.

Fabrikanın sahibi Ahmet Turan Kılıç, "Pazartesi sabah 08.00 sıralarında işe geldim. Odamı açtığımda odada farklılıklar olduğunu gördüm. Kasanın açılıp içindeki paraların alındığını gördüm. Daha sonrasında durumu polis ekiplerine bildirdim. Ekipler kısa süre içerisinde geldi. 4 ekip gelerek kısa süre içerisinde tespitleri yaptılar. Parmak izlerini aldılar. Polis ekiplerini tebrik ediyorum, kimseyi ayırmadan çocuğumu bile sorguladılar. 9 saat sonra hırsız yakalandı. Bir yere ödeme yapmak için hazırlık yapıyordum. 60 bin Dolar, 40 bin TL ve 400 Euro çaldı. 10 bin Dolar kadar harcamış. Paranın geri kalanını polis ekipleri bize iade etti. Genel olarak sanayide işçi sıkıntısı var, ben de normalde işe almadan önce denemem lazımdı. 1 buçuk ay çalıştı, daha sonra yapamayınca kendi isteği ile işten ayrıldı. Burada çalışırken kasanın anahtarını kopyalamış. Hafta sonu da işyerine geliyor, aşağıda elektriği kesiyor. Odanın kapısını kırarak kopyaladığı anahtar ile kasadan paraları çalıyor. Güvenlik kameralarının da hard diskini almış. Polis ekipleri komşu fabrikaların güvenlik kameralarını izleyerek çözdüler. 2 saat rahat rahat içeride kalıyor, o saat dilimi içerisinde de işlerini hallediyor. 10 bin dolar ile borçlarını ödemiş, bir tane Iphone almış. Iphone aldığını duyan arkadaşlarım 'Biz bu telefona müşteri olalım, bize ver' diye talep ettiler. İhtiyacından emin olduğum birisini de bulursam veririm" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin fabrikaya girmesi ve paraları alarak çıkması güvenlik kamerasında

Şüpheli Sezer A.'nın fabrikaya elini kolunu sallayarak girdiği ve fabrikada elektrikleri kestiği için içeride yaklaşık 2 saat kaldığı ve cebine koyduğu yaklaşık 2 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Mahkeme, Tutuklama, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Hastane, Döviz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Çelik Kasadan 2 Milyon Lira Çalan Zanlı Yakalandı - Son Dakika


09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Son Dakika
09:51 Şanlıurfa'da 47 Zanlı Yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Çelik Kasadan 2 Milyon Lira Çalan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement