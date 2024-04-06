Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan aracın şarampole yuvarladığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Harmancık yolu 62. kilometresi Korucak mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kaplan (37) idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole düştü. Kazada sürücü Ramazan Kaplan ağır yaralanırken, araçta bulunan Melek Salı (35), Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın (54) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ramazan Kaplan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saatler sonra bir acı haberde kız kardeşi Melek Salı'dan geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Salı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan kişilerin cenaze törenine katılmak için Büyükorhan ilçesine gittiği öğrenildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da cenazeye giden araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika
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