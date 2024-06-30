Bursa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, hayvanlar telef oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde çıkan yangın, makilik alandan ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangında çiftliğe sıçrayan küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının boyutu havadan görüntülendi.

30.06.2024 15:44
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Havadan 1 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangının boyutu dron ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika

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