Bursa\'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Bursa'da ocakta çıkan yangın sonrası 1 kişi yaralandı. Yaralı; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi, Gazi Sokak üzerinde 4 katlı bir evde yemek yapan kişi, ocakta yaptığı yemeği unutunca yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi hemen mutfağa koşup ocağı söndürmek isterken, taşan yağ üzerine döküldü. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, yaralı sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. - BURSA