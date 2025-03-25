Bursa\'da Çocuğa Motosiklet Çarptı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sokakta oyun oynarken yola aniden çıkan çocuğa motosikletli kurye çarptı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Zeybek Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan bir çocuk, park halindeki arabanın arasından aniden yola fırladı. O sırada sokaktan hızla geçen motosikletli bir kurye yola çıkan çocuğa duramayıp çarptı. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk yerde sürüklendi. Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocuğun hızla yola çıktığı ve motosikletin ona çarptığı anlar kaydedildi. - BURSA