Bursa'da Çocuğa Motosiklet Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Çocuğa Motosiklet Çarptı

Bursa\'da Çocuğa Motosiklet Çarptı

Kestel'de oyun oynayan çocuğa motosikletli kurye çarptı, kaza anı güvenlik kamerasında.

25.03.2025 10:15
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Bursa'nın Kestel ilçesinde sokakta oyun oynarken yola aniden çıkan çocuğa motosikletli kurye çarptı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Zeybek Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan bir çocuk, park halindeki arabanın arasından aniden yola fırladı. O sırada sokaktan hızla geçen motosikletli bir kurye yola çıkan çocuğa duramayıp çarptı. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk yerde sürüklendi. Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocuğun hızla yola çıktığı ve motosikletin ona çarptığı anlar kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Çocuğa Motosiklet Çarptı - Son Dakika

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