Bursa'da Çocuk Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Çocuk Darp Edildi

Bursa\'da Çocuk Darp Edildi
24.07.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki çocuk, 2-3 yaş büyük bir çocuk tarafından sokakta darp edildi; sağlık durumu iyi.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kendisinden 2-3 yaş büyük bir çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. Yere düştükten sonra da saldırıya uğrayan çocuk zaman zaman bilincini kaybederken, şüpheli yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine kaçtı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ö.E. (10), sokakta bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun saldırısına uğradı.

Yerde olmasına rağmen acımasızca kafasını tekmelemeye devam etti

Yerde olmasına rağmen darp etmeye devam eden şüpheli, çocuğun başına tekme attı. Aldığı darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybettiği iddia edilen küçük çocuk yerde hareketsiz kalırken, yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Acılı baba Veli E. ise, "Ben oğlumu kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp dövüyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çocuk, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Çocuk Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:07:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Çocuk Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.