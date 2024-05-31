Bursa'da çocuklarını öldüren vicdansız baba için savcılıktan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da çocuklarını öldüren vicdansız baba için savcılıktan açıklama

Bursa'da 39 yaşındaki vicdansız baba, 2 kızını kesici aletle oğlunu ise boğarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerine teslim olan vicdansız baba ile ilgili savcılık açıklama yaptı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve sonucun kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

31.05.2024 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çocuklarını öldüren vicdansız baba için savcılıktan açıklama geldi

BURSA - Bursa'da 39 yaşındaki vicdansız baba, 2 kızını kesici aletle oğlunu ise boğarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerine teslim olan vicdansız baba ile ilgili savcılık açıklama yaptı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Baba Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Savcılık açıklama yaptı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da cinnet geçiren şahıs 3 çocuğunu öldürdü' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde, ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheli M.K.'nin gerçekleştirdiği olay ile ilgili olarak, Şüpheli M.K., Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çocuklarını öldüren vicdansız baba için savcılıktan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:40 Manisa’da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü Saldırganı vuran polis gözaltında Manisa'da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü! Saldırganı vuran polis gözaltında
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da çocuklarını öldüren vicdansız baba için savcılıktan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement