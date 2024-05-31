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Bursa'da çocuklarını öldüren vicdansız baba için savcılıktan açıklama geldi

BURSA - Bursa'da 39 yaşındaki vicdansız baba, 2 kızını kesici aletle oğlunu ise boğarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerine teslim olan vicdansız baba ile ilgili savcılık açıklama yaptı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Baba Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Savcılık açıklama yaptı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da cinnet geçiren şahıs 3 çocuğunu öldürdü' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde, ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheli M.K.'nin gerçekleştirdiği olay ile ilgili olarak, Şüpheli M.K., Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.