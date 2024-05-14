Bursa'da çöp ev faciası: 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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Bursa'da çöp ev faciası: 3 kamyon çöp çıktı

Bursa\'da çöp ev faciası: 3 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle şikayetlere neden olan bir evden, belediye ekipleri tarafından 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

14.05.2024 10:59  Güncelleme: 11:03
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Bursa'da çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalleliyi canından bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine savcılık kararı ile eve giren belediye temizlik ekipleri, evin halini görünce şok oldu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Ergin Sokak üzerinde uzun süredir kötü kokuların yayıldığı ev ile alakalı olarak mahalle halkı toplanıp karakola şikayette bulundu. Savcılık kararıyla bugün eve giren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin kapısını açtıklarında karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Şehir çöplüğünü andıran evde biriktirilen çöpler yüzünden adım atacak yer bulamayan ekipler, evi güçlükle temizledi.

Evde kiracı olarak yaşayan A.N.'nın evi çöp ev olarak kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlediği ev, ilaçlanarak ev sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çöp ev faciası: 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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