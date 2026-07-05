Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Seyirtepe Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen F.Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA