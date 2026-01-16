Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

Bursa'da çöp toplayan işçi, çöp kamyonu ile arkadan gelen otomobilin arasında sıkıştı. Ağır yaralanan belediye işçisi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 11.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sıhhiye Caddesi ile Yakamoz Sokak köşesinde meydana geldi.

ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü S.B. (20) idaresindeki otomobil, Sanayi Caddesi istikametine seyir halindeyken, yolun en sol şeridinde çöp kutusu boşaltma işlemi için duran A.İ. (52) yönetimindeki çöp kamyonunun arka kısmına çarptı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇARPIŞAN ARAÇLARIN ARASINA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle, çöp kamyonu üzerinde görevli olan işçi Sezgin Yıldız (40) iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.