Bursa\'da Dilencilik Yapan Aileye İdari İşlem

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilik yapan aileyi yakalayıp hakkında idari işlem yaparken; üzerlerinde çıkan paralara ise el koydu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Zabıta ekipleri şehrin her noktasına giderek dilencileri birer birer yakaladı. Dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilerek üzerinde çıkan para, peçete ve yara bandı gibi ürünlere el konuldu. Yakalanan 9 dilenciye 977 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan dilencilerin hepsinin aynı aile fertlerinden olduğu tespit edildi. Dilencilerin üzerlerinde çıkan 1970 liraya da el konuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA