Bursa'da Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Kadınla İlgili Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Kadınla İlgili Soruşturma

Bursa\'da Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Kadınla İlgili Soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, apse yapan dişi için gittiği hastanede tedavi gördükten sonra evinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki kadının olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Kadının yakınları tarafından bulunan cesedin üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

24.06.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, apse yapan dişi için gittiği hastanede gördüğü tedaviden sonra evinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki kadının olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul'dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse sebebiyle fenalaştı. Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve döndü. Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki kadının yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya girdiklerinde Balta'nın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Kadınla İlgili Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Kadınla İlgili Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement