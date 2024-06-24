Bursa\'da Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Kadınla İlgili Soruşturma

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, apse yapan dişi için gittiği hastanede gördüğü tedaviden sonra evinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki kadının olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul'dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse sebebiyle fenalaştı. Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve döndü. Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki kadının yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya girdiklerinde Balta'nın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA