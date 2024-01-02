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Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı, Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı, Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da Doğal Gaz Borusu Patladı, Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
02.01.2024 - 00:43,
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Bursa'da doğal gaz borusunun patlamasıyla birlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi 6. Zümrüt Sokak'ta bulunan bir doğal gaz borusunun patlaması sonucu meydana geldi. Patlama sonucunda alevler kısa sürede büyürken sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası söndürdü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Doğal Gaz Borusu Patladı, Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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