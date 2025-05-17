Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Bursa'da 12 kişi tutuklanan dolandırıcılar, vatandaşları SMS ile kandırarak para aldı.

17.05.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi... 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada

Lüks ofisleri çağrı merkezine çeviren dolandırıcılık şebekesi çökertildi

BURSA - Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına "Hakkınızda açılacak dava var, icra takibi başlatılmaması için 0539... numarası ile acil irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hukuk Bürosu" şeklinde gönderilen kısa mesajlar üzerine başlayan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Polis şafak vakti çete üyelerine lüks ofisinde baskın yaptı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyon anları da kameraya yansıdı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradıkları vatandaşları "icra takibi başlatılacağı" tehdidiyle korku ve paniğe sevk ettikleri, verilen IBAN numaralarına para yatırmalarını sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, oltalama yöntemiyle (phishing) çok sayıda kişiye SMS gönderdiği, geri dönüş yapan vatandaşlara gerçek bir hukuk bürosu ile görüşüyor izlenimi vererek dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri, "dosya bugün kapanmazsa icraya verileceksiniz" gibi ifadelerle acil ödeme yapmaları için baskı kurdukları öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin, müştekilerden tahsil ettikleri paraları üçüncü kişilerin banka hesaplarına veya kripto para hesaplarına aktararak izlerini kaybettirdikleri de ortaya çıktı.

Daire kiralayıp lüks ofislerde operasyon yürütmüşler

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılığı organize eden şüphelilerin İstanbul Esenyurt'ta kiraladıkları lüks daireleri ve ofisleri çağrı merkezi (call center) gibi kullandıkları belirlendi.

Yapılan operasyon sonucunda: 7 şüphelinin müştekilerle birebir iletişim kurarak, düzgün diksiyon ve hukuk terimleriyle konuşarak karşı tarafı ikna eden asıl dolandırıcılar olduğu, 1 kişinin call center olarak kullanılan daireyi kiralayan şahıs olduğu, 12 şüphelinin ise banka hesaplarını temin eden, kullandıran ve para transferlerini yöneten kişiler olduğu tespit edildi.

12'si tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, dijital materyal, banka kartı ve nakit para ele geçirildi. Delilleri yok etmek isteyen bazı şüphelilerin, 7. katta bulunan ikametten laptop ve cep telefonlarını pencereden attığı, bu cihazların da muhafaza altına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden: 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ev hapsi aldı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını önemle hatırlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Bursa, Suç, SMS, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim.
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim.
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:32:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.