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Bursa'da Dolmuş Otobüsünde Kavga

Bursa\'da Dolmuş Otobüsünde Kavga

Bursa'da tıka basa dolan bir belediye otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Emek Metro istasyonunda gerçekleşti ve vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Yolcular ek sefer ve düzenleme talep etti.

13.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
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Bursa'da tıka basa dolan belediye otobüsünde yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Emek Metro istasyonunda meydana geldi. Mudanya'ya yolcu taşıyan 1-M otobüsü tıka basa doldu. İddiaya göre, durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförü araç dolduğu için, durakta bekleyen bazı yolcuları alamadı. Kendisini almayan şoförle sözlü tartışmaya başlayan vatandaş, tansiyon artınca kavgaya tutuştu. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle, taraflar ayrılırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Vatandaşlar, sabah ve akşam yolcunun pik yaptığı mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ek sefer konulmasını, 65 yaş üstü yolcuların da ara saatlerde yolculuk yapabilmesine yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmesini istediler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dolmuş Otobüsünde Kavga - Son Dakika

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