Bursa'da Drift Kazası: İki Yaralı
Bursa'da Drift Kazası: İki Yaralı

Bursa\'da Drift Kazası: İki Yaralı
18.09.2025 08:28
Bursa'da drift yapan otomobile motosiklet çarpınca iki sürücü yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri var.

Bursa'da meydana gelen kazada drift yapan otomobile arkasından gelen motosikletli çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kerim K. idaresindeki 06 GE 457otomobil, cadde üzerinde drift yaptığı esnada arkasından gelen Berkay T. idaresindeki 16 BIF 550 plakalı motosiklet otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile Berkay T. ve Kerim K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ehliyetini yeni alan otomobil sürücüsü Kazım K.'nın ceza puanının dolması üzerine ehliyetine el konuldu. Kaza anı olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

