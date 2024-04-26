Bursa'da Drift Yapan 161 Sürücüye 5 Milyon TL Cezası - Son Dakika
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Bursa'da Drift Yapan 161 Sürücüye 5 Milyon TL Cezası

Bursa\'da Drift Yapan 161 Sürücüye 5 Milyon TL Cezası

Bursa'da yapılan denetimlerde drift yapan 161 sürücüye toplamda 5 milyon 189 bin 513 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.

26.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:09
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Bursa'da araçları ile drift atan 161 sürücüye toplamda 5 milyon 189 bin 513 TL idari para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler 1 Ocak'tan itibaren drift atan araçlara yönelik yaptığı denetimlerde 161 sürücüye işlem yaptı. Her bir sürücüye 32 bin 233 TL olmak üzere toplamda 5 milyon 189 bin 513 TL para cezası kesildi. Ayrıca trafik cezası uygulanan araçlar 60 gün süreliğine trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de aynı zamanda el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Amacımız, ölümlü ya da ciddi yaralanmalara yol açmaksızın sizler için güvenli ve huzurlu karayolu trafik düzeni tesis etmektir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Drift Yapan 161 Sürücüye 5 Milyon TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Drift Yapan 161 Sürücüye 5 Milyon TL Cezası - Son Dakika
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