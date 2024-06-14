Bursa'da drift yapan sürücüye 50 bin lira ceza - Son Dakika
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Bursa'da drift yapan sürücüye 50 bin lira ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle drift atarak sosyal medyada paylaştı. Emniyet tarafından tespit edilen sürücüye 50 bin lira idari para cezası kesildi. Cezayı gören sürücü ise araçlarını park edip bisikletle etrafında drift yaparak tepki gösterdi.

14.06.2024 09:29
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Bursa'da otomobiliyle drift atan sürücüye 50 bin lira para cezası kesildi. Sürücü kendisine gelen cezayı görünce 2 otomobilini park edip, bisiklet ile araçların etrafında drift attı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü aracıyla drift atıp o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet, sürücüyü tespit edip 50 bin lira idari para cezası uyguladı. Kendisine gelen cezayı gören kişi, araçlarını park edip, bisiklet ile etrafında tam tur drift attı. Sürücünün ceza yememek için seçtiği yöntem ise izleyenleri bir hayli şaşırttı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da drift yapan sürücüye 50 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da drift yapan sürücüye 50 bin lira ceza - Son Dakika
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