Bursa'da Dron ile Trafik Denetimi

24.03.2026 09:21
Bursa'da dron desteğiyle kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilip cezalandırıldı.

Bursa'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler bu kez dron desteğiyle havadan tek tek tespit edildi.

Denetim, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergahta yapılan uygulamada, havadan görüntüleme yapan dron sayesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler anlık olarak tespit edildi.

Dron havalandı, sürücüler cezadan kaçamadı

Dron ile yapılan denetimlerde, trafik ışıklarına uymayarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan araçlar tek tek kayıt altına alındı. İhlal anları dron kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler eş zamanlı olarak sahadaki ekiplere aktarıldı. İhlal yaptığı belirlenen araçlar uygulama noktasında durdurulurken, sürücülere kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bu tür uygulamaların caydırıcılığı arttırıyor

Yetkililer, özellikle şehirlerarası bağlantı yolları ve yoğun kavşaklarda kırmızı ışık ihlallerinin ciddi kazalara yol açtığına dikkat çekerek, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, teknolojik imkanların kullanıldığı bu tür uygulamaların caydırıcılığı artırdığını vurguladı.

Öte yandan, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
