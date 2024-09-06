Bursa\'da Düğün Eğlencesi Kavga Çıkardı

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Bursa'da düğün sonrası tavuk alma eğlencesi sonrası sokak ringe döndü

BURSA - Bursa'nı Yıldırım ilçesinde tavuk alma eğlencesinde çıkan seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sokak ringe döndü.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düğün sonrası yapılan tavuk alma eğlencesinde çıkan seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, düğün sahiplerini uyardı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında çıkan kavgada, sokak ringe döndü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.